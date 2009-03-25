Проблемні банки: хроніка подій

"Дело" продовжує стежити за банками, що зазнають фінансових проблем.

Банк регіонального розвитку

Вчора НБУ ввів тимчасову адміністрацію строком на 1 рік у Банк регіонального розвитку (БРР). Крім того, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (у тому числі і вкладників) строком на шість місяців (до 23 вересня 2009 року). Тимчасовим адміністратором призначений Андрій Яцура.

Вчора рахунки всіх клієнтів Банку регіонального розвитку були тимчасово заблоковані. «У зв`язку з введенням тимчасової адміністрації банк не здійснює ніяких платежів — ані через банкомати, ані в касі. Можливо, щось зміниться завтра, коли адміністратор видасть якісь розпорядження», — кажуть співробітниці фінустанови.

На початок лютого 2009 року депозитний портфель фізосіб БРР складав 503,7 мільйона гривень, депозити юридичних осіб — 280,5 мільйона гривень. Нагадаємо, 23 лютого в БРР був введений куратор Нацбанку.

«Київ»

З 23 березня тимчасовим адміністратором банку «Київ» призначений Віктор Мироненко. Призначений 9 лютого Анатолій Степаненко звільнений з посади. Причиною усунення від справ Степаненка НБУ називає його тривалу хворобу — пропрацювати тимчасовим адміністратором він встиг всього кілька тижнів і згодом був госпіталізований. Решту часу банком керував виконуючий обов`язки адміністратора Володимир Пономар, який днями раптово помер. Новий тимчасовий адміністратор банку «Київ» Віктор Мироненко вже має досвід роботи на подібній посаді.

16 березня цього року його призначили адміністратором в Родовід Банк, проте вже через два дні зняли з посади через те, що у Мироненка в цій фінустанові був відкритий депозит.

"Фінанси і Кредит"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило рейтинги банку "Фінанси і Кредит" з рівня B1/B2/E+/Aa3.ua до рівня Caa2/E/B3.ua. Зниження рейтингів "Фінанси і Кредіт" Moody`s пояснює тим, що банк не розрахувався у встановлені терміни за залученим раніше синдикованим кредитом на 70 млн. доларів і має намір реструктуризувати дану позику.

Також на позачергових загальних зборах акціонерів банку "Фінанси і кредит" прийнято рішення про передачу державі і інвесторам 50% +1 акції банку. Остаточне рішення про входження держави в акціонерний капітал банку "Фінанси і кредит" прийматиметься Кабінетом міністрів України після винесення відповідного висновку про необхідність збільшення статутного капіталу банку Нацбанком.