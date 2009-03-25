У Мінфіні не роблять трагедії з наповнення держбюджету

Перший заступник міністра фінансів, виконуючий обов`язки керівника Міністерства фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ не драматизує ситуацію з наповненням дохідної частини державного бюджету в березні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.УМАНСЬКИЙ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Березень щороку, особливо перші дві декади місяця, достатньо стриманий щодо поповнення дохідної частини. Можна подивитися за щоденною динамікою березня будь-якого року. Цього року березень не став винятком», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, січень і лютий були не менш складними за наповненням дохідної частини бюджету. «Тим часом ми пройшли найскладніший період часу, 20 числа починається повернення короткострокових запозичень Пенсійному фонду: ми їм виділяли ці запозичення на початку місяця, а зараз вони повертаються, здійснюється надходження зараз від податкової та митної служб, і якраз на 20 число припадають терміни відрахувань за податковими зобов`язаннями», - пояснив він.

«Ми чекаємо і сподіваємося, що податкова та митна служби забезпечать виконання бюджету цього місяця», - підсумував І.УМАНСЬКИЙ.