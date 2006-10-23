У Сумах відмінили надзвичайний стан

Сьогодні у Сумах вперше в його історії пройшло загальноміське Віче, яке учора скликав міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, віче було скликано з метою знайти вихід з кризової ситуації, яка склалася довкола полігону міського сміттєзвалища поблизу села Верхня Сироватка. До сьогодні в Сумах накопичилося більше 10 тисяч кубічних метрів, або понад 6 тисяч тонн невивезеного сміття, і з 19 жовтня в Сумах було оголошено надзвичайно-небезпечний екологічний стан.

На Віче прийшло близько 300 жителів Сум. Представники громадської організації «Нічний дозор», від якої на минулих виборах переміг Г.МІНАЄВ, тримали плакати: «Кто подогревает протесты в Верхней Сыроватке?», «Город утопает в грязи! Гаркавая, спаси нас!», «Ми – за життя без сміття, а губернатор?», «Гаркава, прийми рішення: Суми – не смітник!» та інші. У своєму виступі Г.МІНАЄВ наголосив, що вичерпав власні можливості у вирішенні питання, а тому чекає допомоги від голови Сумської ОДА Ніни ГАРКАВОЇ та обласного управління МВС.

Наприкінці півторагодинного обговорення питання Г.МІНАЄВ після розмови по телефону повідомив, що громада Верхньої Сироватки йде на співпрацю з громадою міста Суми. Таким чином, сьогодні близько 16.30 пікет біля полігону для складування твердих побутових відходів було знято та відновлено вивезення сміття з міста Суми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, завтра починає роботу комісія, до складу якої увійшли 9 представників Верхньої Сироватки та голови депутатських комісій Сумської міськради. Комісія узгодить текст угоди про соціальну та економічну співпрацю обох громад.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з проведенням територіальною громадою села Верхня Сироватка безстрокової акції протесту проти розміщення полігону твердих побутових відходів на землях державного запасу на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, з території Сум від 16 жовтня було припинено вивезення твердих побутових відходів, що загрожувало призвести до екологічної та епідеміологічної катастрофи.

Вирішити проблему складування відходів поблизу Сум допоможе будівництво сміттєпереробного заводу, початок якого заплановано на листопад 2006 року. Згідно з рекомендаціями екологів, завод працюватиме за технологією сортування та брикетування відходів (технології спалювання було відкинуто, як екологічно небезпечні). На даний час проведено 1 етап з рекультивації полігону для складування ТПВ у Верхній Сироватці. Міська влада вже виділила з цією метою майже 1 млн. грн.. Для повної рекультивації потрібно ще 150 тис. тонн ґрунту, або, згідно з висновками експертів, приблизно 11 місяців експлуатації старої карти полігону до її повного закриття.

Сесія сільської ради 21 жовтня ухвалила рішення категорично відмовити місту у продовженні експлуатації полігону без будь-якої мотивації. Аналогічне рішення вже приймалося депутатами Верхньої Сироватки раніше, та було скасоване Господарським судом міста Суми, який постановив заборонити будь-яким особам перешкоджати використанню полігону для складування ТПВ. Згідно з дорученням голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, було наказано забезпечити експлуатацію полігону, подати позов до господарського суду щодо перешкоджання використання полігону, звернутися у всі необхідні інстанції та вжити усі заходи з недопущення надзвичайної ситуації у місті.