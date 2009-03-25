Комбанки злякалися, що у них заберуть всі бюджетні платежі

Асоціація українських банків (АУБ) звернулася до прем`єр-міністра України із закликом не допустити примусового переведення в державні банки всіх платежів, які здійснюються за рахунок коштів держбюджету і соціальних фондів.

Про це сказано в листі президента АУБ до прем`єра, розміщеному на офіційному сайті асоціації.

Як сказано в листі, посилаючись на доручення №53 від 2 березня 2009 р., міністерства розсилають підлеглим структурам листи, в яких розпоряджаються перевести розрахунки виключно в державні банки. «Крім того, в усних заявах пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги, працівникам бюджетної сфери та студентам також рекомендується перейти на обслуговування в ці банки», – сказано в листі.

В АУБ вважають, що такі розпорядження суперечать Конституції та українському законодавству. Зокрема, наголошується в листі, йдеться про порушення норми закону «Про захист економічної конкуренції», оскільки створюється ситуація, в якій державним банкам надано привілеї щодо конкурентів – комерційних банків.

Крім того, в АУБ вважають, що такі дії призведуть до знищення банківської системи. «Бюрократичне рішення вмить перевести в державні банки кошти державних підприємств і всі платежі, які здійснюються за рахунок держбюджету, призведе до розбалансування активів і пасивів банків, що в умовах підвищеного відпливу депозитів і суттєвого погіршення стану обслуговування кредитів позичальниками (зокрема, фізичними особами) призведе до втрати ліквідності банків і до їх банкрутства. Вкладники та юридичні особи – клієнти банків втратять свої кошти», – заявляють в асоціації.