Пільги національному кіно суперечать Європейській конвенції?

Законопроект народного депутата від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА про надання пільг національним кіновиробникам суперечить Європейській конвенції про спільне кінематографічне виробництво, пише тижневик “Коментарі”.

Цю Конвенцію, підписану Україною ще 2004 року, Верховна Рада ратифікувала водночас з прийняттям у першому читанні законопроекту Н.ШУФРИЧА.

Ратифікація Конвенції дозволяє Україні брати участь у схемах фінансування виробництва фільмів за принципом багатосторонності. Перевага багатосторонності — зменшення внеску кожної з країн у бюджет фільму. Відповідно до Конвенції, він повинен становити не менш як 10% і не більше ніж 70% загальної собівартості кінематографічного твору.

Крім того, відповідно до Конвенції, європейські фільми, що створюються за такою схемою, прирівнюються до національного продукту й користуються пільгами, передбаченими законодавством кожної конкретної країни, що брала участь у їхньому виробництві.

Але саме тут і виникає колізія із законопроектом Н.ШУФРИЧА, зазначає видання. Цей документ пропонує вважати фільм національним, якщо його продюсер є громадянином України, а до складу знімальної групи (режисери, оператори, актори) входить не більше 30% осіб, що не мають українського громадянства. До того ж 50% загального обсягу робіт з виробництва фільму, тиражування фільмокопій і його показу повинні здійснюватися суб’єктами кінематографії, зареєстрованими на території України.

Коментуючи неузгодженість двох документів, заступник міністра культури і туризму України Тимофій КОХАН зазначив: «Дійсно, виходить нонсенс, якщо зміни до закону «Про кінематографію» ідуть урозріз із Європейською конвенцією. Але нам треба було за щось чіплятися. Якби цей законопроект не прийняли в першому читанні, його б знову відклали в довгий ящик. Тепер будемо його допрацьовувати, шукати дієві варіанти. Якщо не знайдемо компромісу, то закон «Про кінематографію» буде стосуватися національного продукту, а Конвенція — кінопродукції спільного виробництва».

Втім, щоб отримати доступ до європейських джерел фінансування кіновиробництва відповідно до положень Конвенції, Україна ще має сплатити вступний і річний внесок до фонду Eurimages, який підтримує виробництво, дистрибуцію і прокат європейської кінематографічної продукції. Розмір цього внеску розраховується для кожної країни окремо, виходячи з її економічних показників. Для України він повинен становити приблизно 300 тис. євро на рік. Грошей цих Міністерство культури і туризму поки що не має, хоча й сподівається віднайти.

«Наразі грошей немає, але будемо шукати. Думаю, що, навіть незважаючи на кризу, ми знайдемо можливість заплатити внесок. Важливо, що є розуміння Міністерства фінансів про необхідність цього внеску. І головне: сам Eurimages уже погоджується піти на поступки й знизити розмір внеску», - запевнив «Коментарі» Т.КОХАН.