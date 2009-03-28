Роботу чиновників перевірили на артеріальному тиску відвідувачів

У Полтаві ефективність роботи чиновників міськвиконкому перевірили вимірюванням артеріального тиску відвідувачів їхніх кабінетів.

Про такий експеримент УНІАН повідомила прес-служба міськвиконкому.

За їх даними, в рамках Дня боротьби з інсультом у міськвиконкомі лікарі вимірювали артеріальний тиск - не лише працівникам міськвиконкому, а й усім, хто приходив на прийом до чиновників. Результати засвідчили, що зустріч як чиновників з відвідувачами, так і полтавчан з держслужбовцями для обох сторін не минає безслідно.

Вже на кінець робочого дня у чиновників, зокрема у заступників міської голови, тиск помітно підвищувався. У відвідувачів тиск вимірювали до відвідування чиновників і після виходу зі службових кабінетів. Нервова напруга давалася взнаки і в другому випадку.

«Вимірювання артеріального тиску не було простою формальністю: за рівнем тиску керівники мерії оцінювали рівень професіоналізму чиновників, чому в міськвиконкомі приділяють підвищену увагу», - сказав представник прес-служби.