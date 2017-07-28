Матері Клиха та Агєєва попросили Путіна й Порошенка помилувати синів і припинити війну

Матері українського політв'язня Станіслава Клиха і полоненого російського військового Віктора Агєєва записали спільне звернення до президентів Росії та України.

Звернення було записано журналістом "Нової газети" Павлом Канигіним у Києві під час перебування в Україні Світлани Агєєвої, якій дозволили зустрітися зі своїм сином.

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Тамара Клих нагадала, що її син перебуває в російській в'язниці вже три роки і упродвож шести місяців вона нічого про нього не знає. Вона закликала лідерів Росії та України вирішити питання про звільнення полонених і зупинити війну на сході України.

"Я хочу щоб ви, Володимире Володимировиче Путін, і наша українська влада, Петро Олексійовичу Порошенко, вирішили це питання. Мені здається, що у ваших силах це зробити — наших дітей повернути додому, помилувати їх і припинити війну. Війну, яка нам не потрібна — ні мамі, яка приїхала з Росії, ні мені. Я дуже хочу, щоб ми жили мирно, дружньо і були одним слов'янським народом. Але не ворогами", - сказала Тамара Клих.

Світлана Агєєва також закликала припинити війну, "яка роз'єднала наші народи". На її думку, Путін, "як розумна освічена людина, керівник держави", має владу, щоб зробити це.

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"Ми звертаємося до вас ще раз: почуйте нас, будь ласка, допоможіть в нашому горі і допоможіть всім народам Росії та України зрозуміти один одного і бути знову разом! Це дуже щире прохання. Так далі жити не можна. Ми дуже сподіваємося, що ви нас почуєте і допоможете", - сказала Агєєва.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкоджену 24 червня біля н. п. Жолобок у Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв в минулому році "звільнився в запас".

Мати Агєєва, його друзі і колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню.