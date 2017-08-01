Голова Житомирської ОДА Гундич закликав аграріїв подавати заявки на дотації з обласного бюджету

Сьогодні в Андрушівці голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич закликав аграріїв подавати заявки на дотації з обласного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, це Гундич зробив під час робочої поїздки в Андрушівський район.

«Сьогодні на прикладі підприємства «Імпак» ми бачимо, як можна заробляти, обробляючи землю на селі та вирощувати високоякісну продукцію без ГМО. Розвиток такого виробництва є пріоритетним для Житомирщини», - сказав Гундич.

Він повідомив також, що на місцях перевірятиме, як діють у районах програми підтримки агробізнесу, призвані сприяти українському місцевому виробнику.

«От, приміром, підприємство « Імпак» серед інших культур, засіяло й гречку, і ми очікуємо, що до кінця цього року воно подасть заявку на дотацію з обласного бюджету за обласною програмою розвитку агропромислового комплексу та отримає кошти як фінансове стимулювання своєї діяльності», - додав Гундич.

Під час перебування на вказаному підприємстві він ознайомився з його роботою. Гундичу та журналістам показали виробничі лінії, овочесховища, техніку та поля ПП «Імпак».

Про рецепти успішного господарювання, які вдало запровадили на цьому підприємстві. розповів пресі та керівнику області директор ПП «Імпак» Сергій Маліновський.

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За його словами, в українських супермаркетах у фірмовій упаковці є добірна картопля, морква, буряк, які тут, в Андрушівському районі, вирощуються, зберігаються і фірмово упаковуються на потужностях підприємства.

«Ми вирощуємо продукцію на ланах ПП «Імпак» з дотриманням усіх найсуворіших вимог екологічної безпеки. Підприємство розпочало діяльність у 1992 році та займається вирощуванням зернових, картоплі, моркви, буряку, ріпчастої цибулі із застосуванням найсучаснішої овочезбиральної техніки фірми Grimme, яка не пошкоджує овочі», - сказав Маліновський.

Також пресі показали імпортне обладнання, а також величезні овочесховища, де овочі зберігають у зимово-весняний період (саме зі сховищ овочі надходять на лінії фасування й своєчасно та безперервно постачаються в торговельні мережі протягом року – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, приватне підприємство «Імпак» (місто Андрушівка Житомирської області) спеціалізується на виробництві високоякісного посівного матеріалу для виробників сільгосппродукції, добірних овочів, на вирощуванні зернових, тощо.