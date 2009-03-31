Депутат пропонує звільнити від мита твори митців на аукціонах

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ) зареєстрував законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України «Щодо підтримки сучасних українських митців стосовно можливості брати участь в іноземних аукціонах».

Як повідомили кореспонденту УНІВАН у прес-службі народного депутата, в рамках законопроекту пропонується звільнити від сплати митних зборів і ПДВ картини, гравюри естампи, літографії, скульптури та статуетки сучасних українських митців, які ввозяться до України і які раніше були вивезені в режимі експорту.

«Сьогодні існує проблема необґрунтованих фінансових витрат для українських художників, які беруть участь виставках та аукціонах за кордоном. При зворотному ввезенні до України творів сучасних українських митців після закінчення виставок і аукціонів ввізні податки не сплачуються лише в тому випадку, якщо художник декларував їх у режимі «тимчасового вивозу». Але тоді він не може продати свої роботи. А якщо митець хоче продати свої роботи за кордоном, то йому потрібно «замитнитися» в режимі «експорт». Тоді непродані роботи при зворотному ввезенні до України підпадають під ввізне оподаткування (митний збір і ПДВ)», - пояснює суть проблеми О.ФЕЛЬДМАН.

Народний депутат вважає, що ті картини українських митців, які були вивезені для участі у виставках та аукціонах, але потім були ввезені назад, повинні бути звільнені від ввізного оподаткування.