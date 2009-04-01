Сорос: Східна Європа - перший кандидат у черзі до МВФ

Східна Європа - перший кандидат у черзі до Міжнародного валютного фонду (МВФ) по фінансову допомогу. З такою думкою виступив відомий бізнесмен Джордж Сорос у Лондоні.

Напередодні саміту "великої двадцятки" (G20), що стартує 2 квітня 2009 р. в британській столиці, Дж.Сорос також закликав лідерів країн не обмежитися "добродійними" заявами, а зробити конкретні кроки для стабілізації обстановки в периферійних країнах, передає Reuters.

Минулого тижня Дж.Сорос заявив в інтерв`ю британській пресі, що Великій Британії за умов нинішньої кризи цілком можна було б звернутися по допомогу до МВФ.

Стан економік країн Східної Європи викликає найбільші побоювання аналітиків і багато в чому чинить тиск на курс євро. Експерти побоюються, що стрімке погіршення економічного стану східних сусідів ЄС може "затягти" за собою в кризу і стійкі західноєвропейські економіки, оскільки банки останніх активно розвивали свої представництва саме на східному напрямі.

На саміті ЄС в Брюсселі лідери провідних європейських країн вже схвалили збільшення стелі європейського антикризового фонду для країн, що не входять в зону євро, вдвічі - до 50 млрд євро. Цей надзвичайний фонд призначений для членів ЄС, що не входять до єврозони і мають труднощі з платіжним балансом, переважно для країн Східної Європи, які мають найбільші складнощі.

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