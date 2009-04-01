Україна летить у стіну на швидкості 150 км на годину - експерт

Директор Європейського центру міжнародної політекономії Фредрік Еріксон приголомшений рішенням Верховної Ради щодо пакету антикризових законопроектів.

Україна має усвідомити, що вона летить у стіну на швидкості 150 км на годину - так у інтерв`ю “Німецькій хвилі” прокоментував Фредрік Еріксон відмову депутатів ВР голосувати по законопроектах, ухвалення яких вимагає МВФ. За словами Еріксона, нині триває політична гра, як в Україні так і між Україною та МВФ. Водночас, у найближчому майбутньому в України буде іще більше труднощів, ніж вона нині має, адже у наступні 2 місяці буде зібрано набагато менше податків. Якщо ж Київ не отримає грошей МВФ, відбудеться дефолт — зауважує експерт.

Водночас, за його словами, в Україні багато людей спекулюють на цьому і вважають, що Київ усе одно отримає ці кошти. Адже дефолт може сильно вдарити по західних банках, які працюють в Україні, а це, в свою чергу, по економіці інших країн Європи. Тож, мовляв, керівники держав Заходу не допустять дефолту в Україні. Втім, така аргументація є хибною, вважає Фредрік Еріксон. “Я не думаю, що це буде достатнім аргументом для МВФ для видачі позики”,- каже економіст. Водночас, він додає, що останнє слово у цій ситуації іще не сказане.