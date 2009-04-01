На одеському ринку УБОЗ знайшов арсенал зброї

Цілий арсенал вогнепальної зброї виявили і вилучили бійці Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області під час проведення оперативно-розшукових заходів у торговому павільйоні «Мисливство і риболовля» на одному з ринків області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків облуправління міліції, «виявлено, зокрема, чотири пістолети марки «Zoraki» турецького виробництва, пістолет-ракетницю, значну кількість різноманітних патронів, наручники, газові балончики, телескопічні палиці, ножі іноземного виробництва та іншу зброю».

Приводом для невідкладних дій стало вилучення в 32-річного жителя Іллічівська пістолета іноземного виробництва з магазином до нього. За словами власника зброї, він придбав пістолет у невідомого на ринку за 2 тис. грн.

За підсумками рейду порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.263 Кримінального кодексу України (придбання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).