Транзит російського газу на Балкани призупинили

09:20, 01 квітня 2009
Суспільство
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Вибух на газопроводі

Пожежу після вибуху на магістральному транзитному газопроводі у Молдавії загасили після того, як газопровід був перекритий і тиск у трубі впав до нуля. У зв`язку з цим транзит російського газу, який йшов по цій магістралі на Балкани, тимчасово призупинено, передає ІТАР-ТАРС .

Фахівці обстежили місце вибуху і почали ліквідацію аварії, повідомили джерела в правоохоронних органах Молдавії. За попередніми даними постраждалих серед населення і руйнувань немає. 

Газета.ру

 

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