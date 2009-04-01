Транзит російського газу на Балкани призупинили

Пожежу після вибуху на магістральному транзитному газопроводі у Молдавії загасили після того, як газопровід був перекритий і тиск у трубі впав до нуля. У зв`язку з цим транзит російського газу, який йшов по цій магістралі на Балкани, тимчасово призупинено, передає ІТАР-ТАРС .

Фахівці обстежили місце вибуху і почали ліквідацію аварії, повідомили джерела в правоохоронних органах Молдавії. За попередніми даними постраждалих серед населення і руйнувань немає.

Газета.ру