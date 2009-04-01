Ющенко відбув на Полтавщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час поїздки він відвідає заповідник-музей М.Гоголя в селі Гоголеве.

У Миргороді В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятника М.Гоголю та ознайомиться з алеєю скульптур героїв творів письменника.

Після того глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 200-річчя від дня народження М.Гоголя і вручить державні нагороди.