Ющенко відбув на Полтавщину
09:55, 01 квітня 2009Суспільство
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Президент покладе квіти до пам`ятника
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Полтавської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час поїздки він відвідає заповідник-музей М.Гоголя в селі Гоголеве.
У Миргороді В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятника М.Гоголю та ознайомиться з алеєю скульптур героїв творів письменника.
Після того глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 200-річчя від дня народження М.Гоголя і вручить державні нагороди.
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