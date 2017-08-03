У ВР пропонують впровадити кримінальну відповідальність за недбальство пляжних рятувальників

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності рятувальників пляжу) (№7013).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту, а його автором є позафракційний народний депутат Максим Микитась.

Так, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити статтею 135-1 "Недбале виконання своїх обов’язків плавцями-рятувальниками (матросами-рятувальниками) пляжу, що спричинило тілесні ушкодження або смерть".

Згідно з нею, недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків через несумлінне ставлення до них плавцями-рятувальниками (матросами-рятувальниками) пляжу, якщо це спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості, карається штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів, або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

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Те саме діяння, якщо це спричинило тяжке тілесне ушкодження, карається штрафом від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців.

Водночас, те саме діяння, якщо це спричинило смерть потерпілого, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Законопроектом уточнюється, що під плавцем-рятувальником (матросом-рятувальником) слід розуміти особу, з якою власник водного об’єкта уклав строкову трудову угоду і яка в літній (купальний) сезон виконує обов’язки із запобігання загибелі людей на водних об’єктах, рятування та надання домедичної допомоги потерпілим на воді.

У пояснювальній записці сказано, що згідно з офіційними заявами Державної служби надзвичайних ситуацій, в Україні: у 2014 році потонуло 362 людини; у 2015 році потонуло близько 700 осіб, з них 71 дитина; у 2016 році потонуло 864 особи, з них 74 дитини. Станом на 24 липня у 2017 році потонуло 534 людини, серед них 53 дитини.

"Аналіз статистичних даних свідчить про зростаючу динаміку смертності на воді... Одним із способів вирішення проблеми є встановлення спеціалізованої кримінальної відповідальності за недбалу охорону безпеки людей на воді", - додав автор законопроекту.