Укртрансгаз скоротив на 30% транзит газу на Балкани

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – «Укртрансгаз» - змушена була скоротити на 30% транзит російського газу на Балкани через вибух газопроводу в Придністров`ї.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Скоротили на 30%. Там три гілки, одна гілка перекрита. Намагаємося максимально завантажити обидві гілки, але там є пропускна спроможність. Обидві гілки працюють на максимальних потужностях», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, подача російського газу споживачам на Балканах була тимчасово припинена внаслідок аварії, що сталася сьогодні вранці на транзитному газопроводі під Тирасполем.

Близько 6.30 мск неподалік Тирасполя стався розрив магістрального газопроводу «Ананьїв-Одесса-Ізмаїл» із займанням газу. Аварія сталася на ділянці газопроводу в полі біля села Кіцкани на правому берегу Дністра.

Жертв і руйнувань немає.

На місці події ведуться аварійні роботи.

Уряд Молдавії підтвердив факт вибуху на газопроводі в Придністров`ї.