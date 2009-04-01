На Харківщині вбили директора сільгосппідприємства

У Вовчанському районі Харківської області вбито директора сільськогосподарського підприємства «Молнія».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, це сталося в ніч на 1 квітня.

Людину було вбито у власному будинку. Правоохоронні органи розпочали перевірку обставин інциденту, повідомили у прес-службі.