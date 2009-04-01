На Харківщині вбили директора сільгосппідприємства
11:36, 01 квітня 2009Суспільство
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Міліція веде розслідування
У Вовчанському районі Харківської області вбито директора сільськогосподарського підприємства «Молнія».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, це сталося в ніч на 1 квітня.
Людину було вбито у власному будинку. Правоохоронні органи розпочали перевірку обставин інциденту, повідомили у прес-службі.
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