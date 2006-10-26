Порошенко пропонує припинити хвалебні розмови

Голова Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Петро ПОРОШЕНКО вважає принизливим для України мати рейтинг на рівні “ВВ-“ (Бі-Бі мінус).

Так він прокоментував УНІАН рішення міжнародного рейтингового агентства Fitch про покращання прогнозу рейтингу дефолту емітента зі “Стабільного” на “Позитивний” та збереження рейтингу на рівні “ВВ-“.

„Україні – державі, що знаходиться в центрі Європи, та має такий рівень промисловості і технічні можливості, такий рівень ємкості ринку і купівельний попит, з можливостями і розробками в космічній і авіаційній галузі мати рейтинг “ВВ-“ за стандартами Fitch просто принизливо”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

На його думку, причини такого низького рейтингу полягають в тому, що українська економіка перебуває в надзвичайно небезпечній залежності від експорту чорної металургії.

“За останні п’ять років ми ні на крок не наблизилися до покращання ситуації і не дали інвесторам хоча б якусь надію на диверсифікацію експорту. Іншими словами, це означає, що при високих цінах на сталь і прокат (продукція чорної металургії) забезпечується стабільний стан платіжного балансу в державі і, відповідно, ймовірне падіння цін на цю продукцію загрожує платіжному балансу країни і знаменує собою дестабілізацію і кризовий стан економіки”, - зазначає П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, розвиток економіки також гальмує підміна здійснення структурних реформ, таких як податкової, пенсійної, муніципальної та інших порожніми розмовами про необхідність їх проведення.

Крім того, на думку П.ПОРОШЕНКА, серйозним стримуючим чинником підвищення рейтингу країни в 2005-2006 роках було явище осені 2004 року, коли банки відмовлялися виплачувати кошти вкладниками на Сході України, що класифікувалося рейтинговими агенціями, як технічний дефолт”.

“Необхідно припинити хвалебні розмови про те, що нам ось-ось піднімуть рейтинг і перейти до реальних дій, починаючи з диверсифікації експорту, структурних змін в економіці, підготовки вступу до СОТ, а також, до стимулювання експорту українського виробника (поза межами металургійної групи), виключення торгових обмежень з міждержавних угод з нашими сусідами, стимулювання інвестицій українських підприємств як до Європи, так і в Росію”, - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня рейтингове агентство Fitch змінило прогноз щодо рейтингу дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті з «Стабільного» на «Позитивний» і підтвердило РДЕ на рівні «BB-» (BB мінус).