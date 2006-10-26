Злодії винесли з квартири першого віце-спікера Держдуми РФ 4 мільйони рублів

14:04, 26 жовтня 2006
Суспільство
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Інформація про вартість речей засекречена

Злодії викрали з московської квартири першого віце-спікера Державної думи РФ Любові СЛІСКИ понад 4 мільйони рублів, повідомляє Лента.ру.

Газета "Комсомольская правда", посилаючись на правоохоронні органи, пише сьогодні, що злодії винесли з квартири Л.СЛІСКИ 85 тисяч євро і 4 векселі на пред`явника на загальну суму мільйон рублів. Крім того, у першого віце-спікера викрадено коштовні ювелірні прикраси, точна вартість яких поки що не повідомляється.

При цьому, за словами самої Л.СЛІСКИ, з квартири зникли речі, що представляють цінність тільки на її погляд. "Зникли подарунки, які були зроблені до ювілею, і тому особливо дорогі для мене", - заявила Л.СЛІСКА вчора вдень.

Офіційно, пише "Коммерсант", інформація про вартість речей, які зникли з квартири віце-спікера, а також список вкраденого засекречені. Проте вже відомо, що нагородний пістолет системи Макарова, про зникнення якого повідомлялося 25 жовтня, злодії з квартири не винесли.

"Особливо великі розміри" заподіяного збитку, пише газета "Комерсант", дозволили порушити за фактом пограбування кримінальну справу за 4 ч. 158 ст. Кримінального кодексу РФ ("Крадіжка"), що передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

За даними "Комсомольской правды", слідство практично не сумнівається, що квартиру Л.СЛІСКИ пограбували злодії-професіонали. На користь цієї версії, зокрема, свідчить той факт, що обидвоє дверей в квартиру були відкриті за допомогою відмичок або дублікатів ключів, а не зламані. Крім того, злодії працювали в рукавичках, і не залишили на місці злочину відбитків пальців. При цьому, пише "КП", грабіжники, найімовірніше, діяли за “наводкою” когось, хто бував у квартирі віце-спікера.

Проте, пише "Комерсант", поки що не вдалося визначити навіть день, коли грабіжники проникли в квартиру Л.СЛІСКИ в будинку, що особливо охороняється, на вулиці Улофа Пальме. Л.СЛІСКА, яка подала заяву про крадіжку ввечері 24 жовтня, повідомила міліціонерам, що останнього разу була вдома 17 жовтня.

 

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