В Україні можна буде зареєструвати шлюб і дитину онлайн

В Україні до кінця року планується запровадити низку онлайн-сервісів, зокрема, реєстрація дитини та шлюбу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Навесні Державне агентство з питань електронного урядування України разом з Міністерством юстиції України запровадили низку електронних послуг з реєстрації підприємництва. Це – черговий крок на шляху до спрощення умов ведення бізнесу в Україні. Наразі найбільшою популярністю користується електронна послуга з відкриття ФОП. Так, за допомогою онлайн-сервісу вже відкрито 1 211 ФОП. Переконаний, підприємці, які створюють робочі місця і збагачують економіку, мають отримувати від держави максимум допомоги і поваги. Вони не мають бігати, аби збирати різні довідки, стояти в чергах, втрачати час, стикатися зі зловживаннями з боку чиновників. Бігати мають дані, а не громадяни. Впровадження електронних послуг – один із пріоритетів уряду, тому Державне агентство з питань електронного урядування плідно працює в цьому напрямку. До кінця року планується запровадити ще низку онлайн-сервісів. Зокрема, реєстрація дитини та шлюбу онлайн", - заявив Гройсман.

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За його словами, широкому поширенню електронних послуг сприяє забезпечення українців надійними засобами електронної ідентифікації.

"Поки що в Україні таким засобом є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Тож я порадив би усім українцям, які ще не мають ЕЦП, оформлювати його. З осені розпочнеться видача внутрішніх паспортів у вигляді ID-картки одразу з електронним цифровим підписом (ЕЦП), а до кінця року в Україні запрацює MobileID (ЕЦП на SIM-картці)", - підкреслив Гройсман.