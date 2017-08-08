Донька українського військкома "тусується" в окупованому Криму, Луганську та Росії - журналіст (фото)

Заступник голови Луганського обласного військкомату Олег Моцпан — учасник бойових дій, зараз він займається мобілізацією українських вояків в АТО. Але у себе вдома Моцпан налаштований вже не так патріотично.

Свою доньку Альбіну він відправляє відпочивати в окупований Крим і російський Сочі, йдеться в блозі журналіста Дениса Казанського.

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"Поки триває АТО, Альбіна їздить на тусовки то в захоплений бойовиками Луганськ, то в Крим, то на Кавказ, то в Ростов. При цьому Альбіні Моцпан лише 18 років. Так що на самодіяльність її поїздки ніяк не тягнуть. Без дозволу й участі батьків її подорожі відбутися навряд чи змогли б", - розповів журналіст.

Донька сєвєродонецького військкома зареєстрована в Інстаграмі під ніком vseveshnii_enot. "Щоб ніхто не сумнівався, що обліковий запис належить саме Альбіні Моцпан, вона фотографує свої залізничні квитки з прізвищем", - додав Казанський.

"Дивно, що сам військком не переймається за свою дитину. Адже з офіційної точки зору РФ — він каратель. Це означає, що Альбіна в Луганську цілком може бути узята в заручники й оголошена шпигункою-навідницею, як це вже відбувалося з людьми в ЛДНР. А в Росії її можуть оголосити терористкою", - йдеться в матеріалі журналіста.

Раніше журналісти досліджували Instagram-сторінки дітей українських чиновників і знайшли фото з люксового відпочинку доньок екс-начальника Департаменту ДАІ МВС України та полковника МВС Олександра Єршова.