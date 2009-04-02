Вакарчук переводить вузи в режим максимальної економії

Міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК наголошує, що на сучасному етапі вищі навчальні заклади України переходять в режим максимальної економії витрат, які не впливають на якість надання освітніх послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, про це І.ВАКАРЧУК наголосив на підсумковій колегії МОН “Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти”, яка відбулася сьогодні у Києві.

”Фінансово-господарська діяльність вищих навчальних закладів має бути переведена на режим максимальний економії, режим зменшення тих витрат, які не мають впливу на якість освітніх послуг”, - сказав І.ВАКАРЧУК, висловивши переконання, що українська вища школа збереже позитивну тенденцію розвитку та гідно відповість на сучасні суспільні та економічні виклики.

Водночас, міністр піддав критиці шляхи покращання економічної ситуації в деяких навчальних закладах за рахунок оренди державного майна.

“Аналіз пропозицій щодо оренди створює враження, що окремі керівники почали плутати поняття “державне” і “моє”. Латаючи фінансові “дірки”, дехто почав самостійно виправляти норми законодавства та пропонувати студентам, які навчаються на контрактній основі (а фактично змушували), щорічно укладати різні додаткові угоди, сплачувати “благодійні внески”, здійснювати плату через штучні банківські рахунки”, – пояснив ситуацію І.ВАКАРЧУК.

Міністр також зауважив, що, попри об’єктивність кризових процесів в економіці, є керівники, які самі створюють кризові ситуації. Передусім це стосується стипендіального забезпечення.

“Міністерство профінансувало всі видатки на стипендії як у 2008 році, так і на початку 2009 року, відповідно до заявок вищих навчальних закладів. Незважаючи на це, надходили численні скарги за невиплату стипендій. Це питання навіть стало предметом розгляду Генеральної прокуратури” , - зазначив І.ВАКАРЧУК.

На засіданні колегії констатували, що Міносвіти у 2008 році в умовах економічної нестабільності повністю виплатило заробітну плату та стипендії, виділило кошти на оздоровлення студентів і викладачів, поліпшення умов проживання, дозвілля студентів. Аналогічно і в 2009 році – щомісяця МОН вчасно фінансує всі передбачені бюджетом видатки на освіту.

У 2009 році на розвиток закладів та установ освіти і науки системи МОН державним бюджетом передбачено 13 млрд. грн. (у 2008-му було понад 11 млрд.), у тому числі на вищу освіту – майже 7 млрд. грн.

У зв’язку з чим. І.ВАКАРЧУК висловив сподівання, що всі ці кошти надійдуть у повному обсязі, а інфляція їх не знецінить.