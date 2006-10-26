Кабмін запровадив посади референтів у Секретаріаті уряду
Їхні оклади визначені, а кількість - ні
Кабінет Міністрів України своєю постановою №1472 від 25 жовтня запровадив посади референта та старшого референта в Секретаріаті уряду.
Текст постанови міститься на Урядовому порталі.
Згідно з документом, ці посади не належать до категорії посад державних службовців.
Цим же документом міністру Кабінету Міністрів надано право встановлювати посадові оклади референта на рівні посадового окладу головного спеціаліста, а старшого референта – на рівні посадового окладу завідуючого сектором у складі управління Секретаріату, збільшені на 10 відсотків.
Щорічні відпустки для референтів передбачені терміном у 30 днів з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати.
Крім того, референтам встановлюються такі самі надбавки за виконання особливо важливої роботи, знання та використання іноземних мов, науковий ступінь, як і державним службовцям.
В документі не зазначається, яка кількість референтів може працювати в Секретаріаті уряду.