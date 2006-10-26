Чому вчинили замах на Романа Федишина

Основною версією замаху на генерального директора львівського ринку “Шувар” є його фінансово-економічна, а не політична діяльність.

Про це в коментарі УНІАН сказав начальник УМВСУ у Львівській області Віталій МАКСИМОВ.

За його словами, за фактом вибуху автомобіля генерального директора ТзОВ “Шувар” Романа ФЕДИШИНА проводиться ретельне розслідування. На даний час відпрацьовується кілька версій, серед яких основною є фінансово-економічна діяльність директора ринку “Шувар”, а також виділення земельних ділянок для ТзОВ “Шувар”, які проходили через Львівську міську раду, депутатом якої є Р.ФЕДИШИН.

Керівник львівської міліції заперечив ймовірність того, що замах скоєно у зв’язку з політичною діяльністю Р.ФЕДИШИНА.

“Політичного сліду у скоєному замаху – немає”, - акцентував В.МАКСИМОВ.

Натомість, голова Львівської обласної організації партії “Батьківщина”, заступник голови Львівської обласної ради Іван ДЕНЬКОВИЧ вважає, що замах на Р.Федишина може бути пов‘язаний з його активною політичною та, можливо, бізнесовою діяльністю. Про це І.ДЕНЬКОВИЧ заявив сьогодні представникам ЗМІ.

При цьому голова Асоціації роботодавців Львівщини Зіновій БЕРМЕС пов’язує замах на Р.Федишина з його діяльністю на ринку “Шувар”.

“Попри те, що Роман ФЕДИШИН є політиком і донедавна очолював фракцію БЮТ у міській раді, він є прикладом абсолютно мирної людини, яка завжди намагається знайти консенсус. Тобто його не можна назвати політиком-радикалом. Інша справа щодо бізнесу, який він веде. Ринок “Шувар” є єдиним гуртовим ринком в Україні, який взяв на себе спеціалізацію “сільськогосподарська продукція”. Цей приклад мала б наслідувати вся Україна. Але в Україні, в тому числі і у Львові, значна частина цієї сфери діяльності є тіньова і те, що робить Р.ФЕДИШИН, не вигідно тіньовій сфері. Моя думка, що власне через цей бізнес було скоєно замах”, – заявив журналістам З.БЕРМЕС.

Водночас Блок Юлії Тимошенко розцінює бандитський напад на заступника голови фракції БЮТ у міськраді Львова, директора ТзОВ “Шувар” Романа ФЕДИШИНА як політичне замовлення, “здійснене брудними руками криміналітету”.

Про це йдеться у заяві БЮТ, текст якої передано УНІАН.

«Сьогодні у Львові сталася подія, яка вкотре підтверджує, що разом із поверненням до влади в Україні старих кланів, які прагнуть політичного реваншу, знову почав піднімати свою голову бандитизм. Це далеко не перший випадок жорсткого терору проти представників нашої опозиційної сили протягом останнього часу. Україна все більше почала нагадувати Чикаго 30-х років, коли життя чесних і порядних людей абсолютно не захищене перед свавіллям і безчинством кримінальних елементів”, йдеться у заяві.

БЮТ рішуче вимагає від Генеральної прокуратури України, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ покласти край розгулу криміналітету. Правоохоронні органи зобов’язані в найкоротші терміни розслідувати звірство, за яке злочинці повинні понести найжорстокіше покарання. Відповідальність за здійснений терористичний акт БЮТ “покладає безпосередньо на лідерів політико-кримінальних кланів, які сьогодні дорвалися до влади”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові було підірвано автомобіль директора ринку “Шувар” Р.ФЕДИШИНА. Внаслідок вибуху загинула випадкова перехожі – 14-річна школярка. Р.ФЕДИШИН та його охоронець отримали поранення.