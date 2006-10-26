“1+1” спростовує інформацію про ”неділю Піховшека”

Прес-служба “1+1” спростовує інформацію про те, що недільну програму ТСН на каналі віддали В’ячеславу ПІХОВШЕКУ.

Зокрема, на прохання УНІАН прокоментувати відповідні повідомлення ЗМІ, в прес-службі телеканалу заявили: “Ця інформація не має ніякого відношення до реальності. Ми не знаємо, звідки вона взялася”.

* * * Сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація про те, що керівництво каналу "1+1" ухвалило рішення віддати В.ПІХОВШЕКУ новинну програму ТСН в неділю. Як розповів ЛІГА-БізнесІнформ джерело в компанії, журналісти вже охрестили недільні випуски новин на каналі "неділею ПІХОВШЕКА".

"Мало хто очікував, що сумно відомий на всю країну журналіст воскресне після Помаранчевої революції", - розповіло джерело. Але, за його даними, В.ПІХОВШЕК знадобився для організації інформаційної кампанії в боротьбі Олександра РОДНЯНСЬКОГО з групою "Приват" і особисто бізнесменом Ігорем КОЛОМОЙСЬКИМ.

«Суперечка про власність на канал "1+1" поки що вирішується не на користь О.РОДНЯНСЬКОГО. Суд першої інстанції визнав права на канал за І.КОЛОМОЙСЬКИМ. Суд першої інстанції встановив ряд фактів, що свідчать про те, що операція між О.РОДНЯНСЬКИМ і І.КОЛОМОЙСЬКИМ була здійснена", - розповіло джерело.

За даними джерела, кампанія під управлінням В.ПІХОВШЕКА стартує вже цієї неділю. Що ж стосується Олеся ТЕРЕЩЕНКА, найімовірніше, він поки залишиться ведучим недільних новин на "1+1".

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН вели переговори про продаж належних їм прав І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Підписання угоди мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже в середині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактично відкликала свою згоду на проведення цієї транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

Водночас О.РОДНЯНСЬКИЙ 9 вересня заявив, що про продаж частки в статутному капіталі телеканалу «1+1» І.КОЛОМОЙСЬКОМУ «ніяких угод не було».

19 вересня адвокат компанії “Козяков і партнери” Олег КОНОПОЛЬСЬКИЙ, який представляє інтереси почесного президента «1+1» О.РОДНЯНСЬКОГО, повідомив, що на рішення Печерського районного суду м. Києва, що визнав право І.КОЛОМОЙСЬКОГО на 70% «1+1», надійшло до Апеляційного суду м. Києва в цілому 9 апеляційних скарг.

За даними телеканалу, власниками «1+1» є компанія "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." (60%), російсько-український медіамагнат О.РОДНЯНСЬКИЙ і його партнер Б.ФУКСМАН (по 20%). При цьому О.РОДНЯНСЬКИЙ має право розпоряджатися 70% "1+1". Решта 30% перебувають в управлінні дочірньої компанії "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." - "Інтер-медіа".