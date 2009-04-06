ЖКГ нагадує сліпого, який наближається до безодні - екс-міністр

Розвиток житлово-комунальної галузі в Україні нагадує рух сліпого, який з кожним кроком все ближче підступає до безодні, вважає екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України, нині міністр опозиційного уряду Олександр ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, перебуваючи в Комсомольську Полтавської області, він повідомив, що цього року загальна сума дебіторської заборгованості підприємствами ЖКГ «перевалила за 10 млрд. грн., хоча ще минулого року в цей же час було зменшення заборгованості на 897 млн. грн, тобто на 9,6%».

«Такої величезної суми заборгованості за всі роки незалежності України не було», - заявив О.ПОПОВ.

Крім того, за його словами, середній рівень проплати за газ постійно падає.

«У січні рівень проплати становив 5%, тоді як в 2008 році він становив 59%, що означає зниження в 10 разів», - підкреслив О.ПОПОВ.