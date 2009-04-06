Далекобійник намагався вивезти з України сигарет на 1,2 млн. грн

Вчора у Закарпатській області вилучено партію контрабандних сигарет вартістю понад 1 млн. 233 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, партію тютюнових виробів намагався незаконно перевезти до своєї країни 30-річний румун. Водій-далекобійник вантажівкою „ДАФ” через пункт пропуску „Дякове” повертався на батьківщину. Згідно з документами, він віз деревостружкові плити. Але оскільки останнім часом почастішали випадки використання дерева та виробів з нього для приховування контрабанди, вантажівку направили на поглиблений огляд, зазначили в ДПСУ.

Спільна прикордонно-митна оглядова група з’ясувала, що всередині плит ДСП прорізані отвори. У схованках знайшли майже 247 тис. пачок сигарет "Chesterfiеld". Контрабанду вилучили разом з тягачем та причепом.