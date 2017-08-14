В Україні запустили сайт для тестування знань правил дорожнього руху

12:33, 14 серпня 2017
Суспільство
1166 1

Пройти тест можна безкоштовно.

Тест можна пройти необмежену кількість разів / фото facebook.com/mvs.gov.ua

В Україні МВС запустило сайт для проведення тестування на знання правил дорожнього руху. Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Facebook.

У повідомленні зазначається, що тест на знання ПДР можна пройти необмежену кількість разів та безкоштовно.

Читайте такожПоліція не оштрафувала кортеж Луценка за порушення правил дорожнього руху

«Відтепер у вас є можливість спробувати пройти тест на #ПДР усюди, де є підключення до інтернету. Необмежена кількість спроб і все це безкоштовно», - йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ПДР#правила дорожнього руху#правила ПДР#здати ПДР#пройти тест на знання ПДР