В Україні запустили сайт для тестування знань правил дорожнього руху
12:33, 14 серпня 2017Суспільство
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Пройти тест можна безкоштовно.
Тест можна пройти необмежену кількість разів / фото facebook.com/mvs.gov.ua
В Україні МВС запустило сайт для проведення тестування на знання правил дорожнього руху. Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Facebook.
У повідомленні зазначається, що тест на знання ПДР можна пройти необмежену кількість разів та безкоштовно.
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«Відтепер у вас є можливість спробувати пройти тест на #ПДР усюди, де є підключення до інтернету. Необмежена кількість спроб і все це безкоштовно», - йдеться у повідомленні.
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