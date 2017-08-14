В Україні запустили сайт для тестування знань правил дорожнього руху

В Україні МВС запустило сайт для проведення тестування на знання правил дорожнього руху. Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства у Facebook.

У повідомленні зазначається, що тест на знання ПДР можна пройти необмежену кількість разів та безкоштовно.

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«Відтепер у вас є можливість спробувати пройти тест на #ПДР усюди, де є підключення до інтернету. Необмежена кількість спроб і все це безкоштовно», - йдеться у повідомленні.