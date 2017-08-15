Порошенко підписав указ про стипендії дітям журналістів, які загинули при виконанні службових обов'язків
Наразі такі стипендії отримуватиме троє дітей, загиблих журналістів.
Президент Петро Порошенко підписав сьогодні указ про призначення стипендій дітям журналістів, які загинули у під час виконання службових обов'язків.
Читайте такожУ Мінфіні хочуть втричі скоротити кількість отримувачів стипендій Текст відповідного указу № 217/2017 розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зазначається, що стипендії дітям журналістів призначено задля підтримки дітей представників ЗМІ та забезпечення їхнього соціального захисту.
Згідно з документом стипендії отримуватиме донька капітан-лейтенанта, редактора редакції телебачення телерадіокомпанії Міністерства оборони «Бриз» Дмитра Лабуткіна – Кіра, донька фотокореспондента газети «Сегодня» Сергія Ніколаєва – Валерія, та син журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія – Максим.
***Стипендія президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків була заснована у квітні 2002 року. У 2015 році своїм указом Порошенко збільшив суму виплат до розміру 1,5 прожиткового мінімуму.
Виплати призначаються і здійснюються дітям до 18 років, а у разі навчання за денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.