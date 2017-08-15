Порошенко підписав указ про стипендії дітям журналістів, які загинули при виконанні службових обов'язків

16:09, 15 серпня 2017
Суспільство
208 0

Наразі такі стипендії отримуватиме троє дітей, загиблих журналістів.

фото president.gov.ua

Президент Петро Порошенко підписав сьогодні указ про призначення стипендій дітям журналістів, які загинули у під час виконання службових обов'язків.

Читайте такожУ Мінфіні хочуть втричі скоротити кількість отримувачів стипендій Текст відповідного указу № 217/2017 розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що стипендії дітям журналістів призначено задля підтримки дітей представників ЗМІ та забезпечення їхнього соціального захисту.

Згідно з документом стипендії отримуватиме донька капітан-лейтенанта, редактора редакції телебачення телерадіокомпанії Міністерства оборони  «Бриз» Дмитра Лабуткіна – Кіра, донька фотокореспондента газети «Сегодня» Сергія Ніколаєва – Валерія, та син журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія – Максим.

***Стипендія президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків була заснована у квітні 2002 року. У 2015 році своїм указом Порошенко збільшив суму виплат до розміру 1,5 прожиткового мінімуму.

Виплати призначаються і здійснюються дітям до 18 років, а у разі навчання за денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стипендії дітям журналістів#дітям загиблих журналістів