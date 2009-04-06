Меру Івано-Франківська намагалися подарувати червоний «Запорожець»

Сьогодні автомобілісти Івано-Франківська намагалися подарувати червоний «Запорожець» меру міста на знак подяки за «європейські» дороги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Європейському місту - європейські дороги», легковий автомобіль марки «Запорожець» в обідню пору привезли до приміщення міської ради і намагалися передати документи на автомобіль міському голові. Проте охорона будівлі повідомила, що мера немає на місці і порадили ініціаторам дарунка – обласній асоціації приватних таксистів - подарувати цей «Запорожець» будь-якому інвалідові.

Голова Івано-Франківської обласної організації приватних таксистів Роман ХАРУК повідомив журналістам, що автомобілісти таким чином хотіли привернути увагу міської влади на катастрофічний стан доріг в обласному центрі. На автомобілі причепили транспарант «Меру! З вдячністю за дороги!». Учасники акції переконані, що саме «Запорожець», простий і дешевий у ремонті, є тим транспортним засобом, який можна експлуатувати на дорогах Івано-Франківська.

У свою чергу міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС назвав дії асоціації приватних таксистів «піар-акцією». За його словами, жодної конструктивної пропозиції задля вирішення проблеми доріг від обласної асоціації приватних таксистів до мерії не надходило. Він повідомив, що комунальники міста розпочали ямковий ремонт доріг і нагадав, що на поліпшення дорожнього полотна обласного центру в міському бюджеті передбачено 16 млн. грн. На його думку, це дасть можливість відремонтувати дороги на майже 80 вулицях.