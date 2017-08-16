У Міносвіти спростували інформацію про зміну розкладів шкільних канікул (відео)

У Міносвіти спростували інформацію про зміну розкладів шкільних канікул. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Це реакція чиновників на численні публікації в інтернеті про те, що нібито в наступному навчальному році канікули будуть частіше, але вони будуть коротшими. Поки батьків заспокоює радник міністра освіти Іванна Коберник - жодного рішення міністерство не приймало, тому що просто не має на це повноважень.

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У Facebook вона зазначила, що Міністерство освіти і науки регламентує три речі.

"1. старт навчального року 1 вересня, 2. кінець - до 30 червня (увага, ДО 30 червня - це ніяк не значить, що всі будуть вчитися цілий червень. Це означає, що всі тести, екзамени практики тощо мають закінчитися не пізніше 30 червня) 3. канікули впродовж навчального року (не рахуючи літніх) мають тривати не менше 30 днів. Решта - за рішенням школи з погодженням з місцевим органом. Тобто коли канікули, скільки днів восени, скільки навесні - вирішує школа, за погодженням з місцевою владою, а не міністерство", - пояснила чиновниця.

Те ж стосується семестрів або триместрів - це право школи визначати структуру навчального року.

Як повідомлялося раніше, з 2018 року по новому стандарту початкової освіти будуть вчитися всі першокласники.