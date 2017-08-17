МЗС з'ясовує ситуацію щодо депортації 21 українця з Польщі

Міністерство закордонних справ України з’ясовує ситуацію щодо повернення 21 українця з Польщі через нібито порушення правил перебування у країні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, консул з’ясовує правові підстави, характер і обставини справи.

За його словами, на даний час ситуація незрозуміла, оскільки йдеться про інформацію з повідомлень у ЗМІ.

«Ми не маємо поки що підтвердження компетентних органів Польщі, які б підтвердили, що в тому чи іншому воєводстві стільки-то громадян України виявлено, які незаконно перебували, скажімо, поза межами періоду чи проміжку часу, який визначався їхньою Шенгенською візою», - зазначив Кирилич.

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Також він зауважив, що має бути з’ясовано, чи мали вони дозвіл на працю та з яких причин були затримані.

«Це все поки що медійно, офіційного підтвердження ми не маємо», - ще раз наголосив Кирилич.

Водночас на сайті прикордонної служби Польщі повідомляється, що протягом минулих вихідних польськими прикордонниками було затримано 21 громадянина України, які порушили правила перебування у Польщі та підлягають поверненню в Україну.

Зокрема, 16 українських громадян використовували документи з правом на роботу у Польщі, тоді як ціль перебування при отриманні візи декларували іншу. Ще п’ятеро українців мали прострочений термін перебування в країнах Шенгену.