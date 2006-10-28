Віталій Гайдук: загроза національній безпеці - в кожному будинку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК вважає, що ситуація в житлово-комунальній сфері, що склалася на сьогодні, – це загроза національній безпеці. Про це В.ГАЙДУК сказав в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№41, 28 жовтня-3 листопада 2006 року).

"Ситуація в ЖКГ сьогодні – це загроза національній безпеці. І не з огляду на ціни і тарифи, а з огляду на ветхість мереж, котелень, фондів і т.д.", – сказав він.

За його словами, "середній рівень витрат європейців на оплату житлово-комунальних послуг становить приблизно 30%. Тобто це доволі дороге задоволення. Інше питання, що якість цих послуг, звичайно ж, вища, ніж у нас".

А у нас уся вартість нарахованих комунальних послуг, якщо взяти теплозабезпечення, газ, що його використовують у побутових плитах, водопостачання, квартирну плату, вивезення сміття і т.д., загалом у країні становить 10 млрд. грн.", – додав він.

При цьому він відзначив, що "фонд заробітної плати в Україні, за офіційними даними, 170 млрд. грн. плюс більш як 30 млрд. грн. пенсійного фонду. Тобто, якщо не брати до уваги доходи населення, одержувані від депозитних вкладів у банках, корпоративні права, дивіденди і зарплату в конвертах, ми маємо десь 200 млрд. грн. офіційних виплат населенню. Отже, з них комунальні послуги становлять близько 5%. Є категорія населення, яка одержує субсидії – коли вартість комунальних послуг перевищує 20% доходу. І знаєте, що цікаво, кількість сімей, які користуються субсидією, за шість років скоротилася майже вчетверо, що свідчить про те, що доходи громадян зростають, а комунальні платежі ні".

Також В.ГАЙДУК додав, що "позиція Президента полягає в наступному: якщо уряд готовий до кардинального реформування житлово-комунального сектора, то він готовий уряд підтримати і стати з ним поряд, розуміючи, що це питання важливе, але болюче і непопулярне. Без такої підтримки жодний уряд, якщо він хоче довго протриматись, не захоче брати на себе таке серйозне рішення".