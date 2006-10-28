На фестивалі середньовічної культури в Луцьку тривають лицарські бої і танці

У Луцьку проходить фестиваль середньовічної культури «Меч Луцького замку».

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі бере участь близько сотні учасників - з Києва, Львова, Одеси, Сімферополь, а також з Луцька клуби «Святий грааль», «Соколина вежа», «Хелм».

Сьогодні в рамках фестивалю відбулися гуртові бої, в яких взяли участь 40 лицарів, з кожної сторони по 20.

Також учасники фестивалю продемонстрували середньовічних танці. Своє мистецтво показали луцькі та київські танцівниці.

Проходять також бої на ристалищі, тобто одиночні бої – лицар проти лицаря. Переможець визначиться тільки завтра у фінальному поєдинку. Також на завтра заплановані конкурси середньовічного чоловічого та жіночого костюму. До речі, костюми мають бути виготовлені тільки з натуральної тканини та пошиті вручну.

Фестиваль триватиме 28-29 жовтня.