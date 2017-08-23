Акцію Femen у Києві на постаменті Леніну показали з висоти пташиного польоту (відео)

У мережі з'явилося відео акції активістки Femen Анжеліни Діаш на постаменті знесеного пам'ятника Леніну в столиці, зняте дроном. Його на своєму YouTube-каналі опубликувала Страна.uа.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня одна з активісток групи Femen залізла на постамент знесеного пам'ятника Леніну в Києві оголеною до пояса, з короною і факелом, яка повинна була нагадувати символ США - статую Свободи. При цьому на постаменті був розміщений плакат з написом "Chocolate independence" ("Шоколадна незалежність", - УНІАН.).

На оголених грудях жінки було написано Roshen. Діставшись постаменту сходами, вона почала розкидати навколо цукерки. Пізніше її колега з групи - Анжеліна Діаш Де Кінташ - пояснила, що так Femen хотіли звернути увагу влади на "жіночі питання".