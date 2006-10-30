Озброєні люди штурмують центральний ринок Дніпропетровська

Невідомі особи намагаються захопити центральний ринок Дніпропетровська

Сьогодні, 30 жовтня, близько 5 години ранку у Дніпропетровську розпочалося силове захоплення центрального ринку «Озерка». Напад вчиненоно групою невідомих осіб, чисельністю до 500 чоловік. Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело, близьке до обласного управління внутрішніх справ. За словами джерела, бойовики, що намагаються захопити ринок, озброєні пістолетами з гумовими кулями, балончиками зі сльозоточивим газом, кастетами, петардами, а також мають у своєму розпорядженні електричні пили для розпилювання грат. Імовірно бойовики прибули до Дніпропетровська напередодні увечері на запрошення однієї з місцевих охоронних фірм. Факт штурму підтвердив директор ринку Валерій Сьянов. Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, він підкреслив, що ринок належить державі, невідомі особи намагаються захопити державні будівлі.