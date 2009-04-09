В Україні затримали підозрюваних в організації протестів у Молдові

В аеропорту Одеси співробітниками міліції, СБУ, прикордонної служби затримали вчора двох громадян Республіки Молдова - Габріела СТАТІ та Аурена МАРИНЕСКУ, які підозрюються в організації масових заворушень у місті Кишинів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За інформацією відомства, вказані особи були оголошені в розшук «за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення і насильницького утримання державної влади з порушенням Конституції Молдови, які мали місце в Кишиневі».

У даний час Генеральна прокуратура України розглядає запит Генеральної прокуратури Молдови щодо видачі цих осіб для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, за якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, здобула 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагав приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.

Учора, 8 квітня, молдавське інформаційне агентство “ІНФОТАГ” повідомляло, що лідер позапарламентської Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП) Молдови Юріє РОШКА заявляв про причетність до акцій протесту 6-7 квітня бізнесмена Габрієла СТАТІ – сина мільярдера Анатола СТАТІ - президента АТ Ascom.

На прес-конференції Ю.РОШКА зауважив, що «якби Габрієл СТАТІ поводився пристойно, то тепер не утік би за кордон».