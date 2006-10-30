Родину з 5 осіб збив п`яний водій

Дорожньо-транспортна пригода на Київщині, про яку повідомляв УНІАН, і внаслідок якої загинула родина з 5 осіб, сталася з вини п’яного водія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора ввечері у с. Бабинці Бородянського району на Київщині, водій автомобіля “Тойота-Камрі”, місцевий мешканець, 1981 р.н., рухаючись по вулиці Калініна, не впорався з керуванням і, протаранивши огорожу приватного домоволодіння, наїхав на людей, які були на подвір`ї.

Внаслідок ДТП п`ятеро людей (троє дорослих віком від 26-ти до 35-ти років та двоє дітей п`яти та восьми років) від отриманих травм загинули на місці події. Водій, з вини якого сталася трагедія, і ще один місцевий мешканець отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до Бородянської районної лікарні.

За даними експертизи, водій перебував у стані алкогольного сп`яніння.