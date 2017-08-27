В окупованому Криму почали випускати україномовну газету "Кримський Терен"

15:31, 27 серпня 2017
Суспільство
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У першому випуску опублікована інструкція для вступу у внз України, матеріал про блокування інтернет-ЗМІ в Криму, фрагменти останнього слова кримського політв'язня Володимира Балуха.

фото Корреспондент.net

Український культурний центр у Криму презентував перший експериментальний випуск видання "Кримський Терен" українською та російською мовою.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) з посиланням на керівника центру Леоніда Кузьміна.

"Основне наше завдання - познайомити кримчан з альтернативною точкою зору... Кримчани, цей проект для нас, для світу, для злагоди на півострові", - сказано у вступному слові.

У першому випуску опублікована інструкція для вступу у вузи України, матеріал про блокування інтернет-ЗМІ в Криму, фрагменти останнього слова кримського політв'язня Володимира Балуха, також історичне дослідження Леоніда Кузьміна про українські землі в найдавнішу пору.

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В КПГ зазначають, що в окупованому Росією Криму систематично обмежують доступ до інформаційних сайтів. Правозахисники вказують на тиск на незалежні ЗМІ і журналістів, а також сформований "інформаційний вакуум". Півострів внесений у десятку найгірших територій за рівнем свободи слова.

За результатами моніторингу КПГ, в Криму з 2013 року в 36 разів зменшилася чисельність учнів, чиє навчання здійснюється українською мовою. Так, у 2013 році в Автономній Республіці Крим 13 589 людина отримувала освіту українською мовою, тоді як в 2016 році кількість таких учнів знизилося до 371. Відповідно кількість класів з українською мовою навчання за два роки скоротилася в 31 раз.

Експерти КПГ довели, що російськомовне населення Криму до початку окупації Криму РФ не відчував проблем з використанням рідної мови. Це підтверджує той факт, що на момент окупації в Криму російською мовою навчалося 90,7%.

Нагадаємо, в березні 2014 року в Криму під контролем російських військ пройшов т. н. референдум, на якому більшість жителів півострова нібито висловилися за приєднання до РФ. Це стало приводом для окупації Криму Росією.

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Теги: #окупований Крим#україномовна газета в Криму#газета Кримський Терен#Український культурний центр у Криму