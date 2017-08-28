В Одесі на Катерининській кафе вирішило розширитися за рахунок тротуару (фото)
11:52, 28 серпня 2017Суспільство
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Однак ніяких дозвільних документів на прибудову у власників закладу немає.
Пішоходам залишили доріжку шириною в метр \ Фото Олександри Ковальчук
Кафе «Гранат», що знаходиться в будинку №1 на Катерининській вулиці, розширюється за рахунок тротуару, передає Думская.net.
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