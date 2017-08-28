"Нова порція": хакери показали інтимні знімки зірки "50 відтінків сірого" (фото)
15:30, 28 серпня 2017Суспільство
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На одному з фото Дакота в досить відвертій позі, перебуваючи у ванній зі своєю подругою - актрисою Еддісон Тімлін.
На особистих фото видно, як актриса позує у ванній і засмагає топлес разом з подругами / Celeb Jihad
Хакери викрали і опублікували в мережі інтимні фотографії зірки фільму "50 відтінків сірого" актриси Дакота Джонсон.
Відверті знімки розміщені на сайті Celeb Jihad.
На особистих фото видно, як актриса позує у ванній і засмагає топлес разом з подругами.
На одному з фото Дакота в досить відвертій позі, перебуваючи у ванній зі своєю подругою - актрисою Еддісон Тімлін.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери злили інтимні фото Майлі Сайрус і Крістен Стюарт.
Фото: Celeb Jihad
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