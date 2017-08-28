"Нова порція": хакери показали інтимні знімки зірки "50 відтінків сірого" (фото)

15:30, 28 серпня 2017
Суспільство
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На одному з фото Дакота в досить відвертій позі, перебуваючи у ванній зі своєю подругою - актрисою Еддісон Тімлін.

Знаменитості Джихад

Хакери викрали і опублікували в мережі інтимні фотографії зірки фільму "50 відтінків сірого" актриси Дакота Джонсон.

Відверті знімки розміщені на сайті Celeb Jihad.

На особистих фото видно, як актриса позує у ванній і засмагає топлес разом з подругами.

На одному з фото Дакота в досить відвертій позі, перебуваючи у ванній зі своєю подругою - актрисою Еддісон Тімлін.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери злили інтимні фото Майлі Сайрус і Крістен Стюарт.

Знаменитості Джихад

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Теги: #50 відтінків сірого#хакери інтимні фото зірок