У Києві комунальні тарифи з 1 грудня зростуть у 3,3 раза

У Києві житлово-комунальні тарифи з 1 грудня зростуть в середньому у 3,3 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні розпорядження підписав сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час наради в столичній мерії.

Перед підписанням він зазначив, що «розпорядження я читав. Воно завізовано всіма керівниками Київської міської держадміністрації, які належать різним політичним силам. Є рішення Київради, і я беру на себе відповідальність його підписати».

Завтра ці розпорядження будуть опубліковані в усіх комунальних ЗМІ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що рішення є своєчасним. При цьому він підкреслив, що готовий змінювати його «кожен день на користь тих, з ким залишається його душа, – тих людей, які ходять на виборчі дільниці, які розраховують на міську владу і живуть не так, як хотілось би нам». Мер також підкреслив, що розпорядження є прозорим і спрямоване на те, щоб зберегти для киян міське господарство, оскільки в іншому випадку воно збанкрутує. «Воно (розпорядження) є найбільш щадящим, але головне, що розпорядження передбачає прямі комунікації, тобто ми маємо приходити на допомогу людям, якщо виникають складнощі з розрахунками», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що, як і планувалося, у розпорядженні передбачено, що багаті кияни платитимуть за бідних. Також він запевнив, що «дане розпорядження передбачає, що велика кількість людей – десятки тисяч - будуть платити за тарифи менше, ніж платили раніше».

Як повідомив у свою чергу на нараді начальник Головного управління з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, на фоні темпів зростання доходів громадян протягом останніх років підвищення тарифів є не надто великим. При цьому тарифи будуть враховувати затрати підприємств, які надають послуги населенню.

За його даними, згідно з розпорядженнями, збільшено тариф на холодну воду та водовідведення з 0,82 грн. за 1 кубічний метр до 2 грн. 82 копійки. При цьому холодна вода на одну особу, якщо відсутні квартирні прилади обліку чи прибудинкові, зросте з 4 грн. 51 копійки до 15 грн. 51 коп. Гаряча вода та водовідведення за 1 кубічний метр подорожчає з 3 грн. 72 копійки до 12 грн. 86 копійок з врахуванням водовідведення. Гаряча вода з водовідведенням на одну особу таким чином зростає з 13 грн. до 45 грн. в місяць.

Щодо квартплати, то, за його інформацією, по Києву вона збільшена на коефіцієнт, що дорівнює 3,43. «Це найбільш цікаве питання. Витрати житлових організацій по Києву за перше півріччя становлять 1 грн. 05 копійок. Разом з тим мешканці, сплачуючи за квартплату, дають дохід тепловим організаціям лише 42 копійки в середньому по Києву. Решта (63 копійки) перекривалась за рахунок районних бюджетів та міського, а також надходжень житлових організацій, зокрема, орендна плата. Ми збільшили квартирну плату з урахуванням фактичних витрат, які мали житлові організації. Тепер в базу ціни покладається 1 грн. 35 копійок, і ми виходимо, що розмір квартирної плати по Києву в будинках 12-ти і більше поверхів, які обладнані ліфтами, зросте з 58 копійок до 1 грн. 99 копійок; в будинках до 12 поверхів – із 55 копійок до 1 грн. 89 копійок; в будинках, де нема ліфтів, із 45 копійок до 1 грн. 54 копійки», - повідомив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Водночас, за його словами, тариф на квартплату може бути ще збільшений з січня, коли, згідно з постановою Кабміну, розрахунок тарифів проводитиметься для кожного будинку окремо.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ також повідомив, що Київ виходить по Україні на найбільш високі тарифи по квартирній платі. «Я повинен сказати, що такого рівня квартплати, на який виходимо ми, не буде мати жодний регіон. Це буде найвищий тариф в країні», - сказав він. Це, пояснив він, відбувається тому, що в регіонах догляд за будинками складається з меншої кількості послуг, ніж в столиці.

На нараді також було повідомлено, що мешканці Києва, які потребуватимуть субсидій, мають звернутись за ними до органів соціального захисту впродовж грудня-січня, щоб отримати субсидію вже з грудня. Ті ж, хто отримує субсидію на сьогоднішній день, будуть продовжувати отримувати її автоматично.