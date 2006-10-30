Синоптики обіцяють перший сніг

Завтра, 31 жовтня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, у центральних областях вночі місцями з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі у східних, південних областях та в Криму становитиме 2-7° тепла, на решті території 0-5° морозу, у західних областях місцями 6-9° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні до 12°, у Карпатах близько 0°.

1-2 листопада хмарно з проясненнями. 1 листопада у східних, Дніпропетровській області, Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних та північних областях дощі, на решті території без істотних опадів; 2 листопада в Україні часом дощ, в західних областях з переходом у мокрий сніг (в Карпатах вдень 1 та вночі 2 листопада сильні опади).

Температура 1 листопада вночі 0-5° морозу, в Криму та Приазов`ї 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні до 12°; 2 листопада в західній половині країни впродовж доби 2-7° тепла (в Карпатах 3-8° морозу), на решті території підвищення температури вночі до 5-10° тепла, вдень до 8-13°, на півдні місцями до 16°.

3-4 листопада в Україні очікується невеликий сніг, 3 листопада у південних, східних областях та в Криму дощі, місцями з мокрим снігом (вдень 4 листопада у південно-східній половині країни без істотних опадів).

Температура вночі 2-8° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-5°тепла; вдень близько 0°, у південній частині 1-6°тепла (в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу); 3 листопада у південних, східних областях та в Криму вночі та вдень 2-8°тепла.

5-7 листопада утримається холодна погода: температура суттєво не зміниться. Без істотних опадів, лише у прикарпатських областях невеликий сніг, а в Криму та Приазов`ї невеликі опади.

8-9 листопада в Україні опади (у південній частині переважно у вигляді дощу), температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні 3-9° тепла.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі у Києві 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

1-2 листопада хмарно з проясненнями. 1 листопада вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла. 2 листопада часом дощ; температура протягом доби 2-7° тепла.

3-4 листопада невеликий сніг (вдень 3 листопада місцями). Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 4°тепла.