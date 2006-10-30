Луценко: депутат Київради вимагав і отримав ”хабар чи може ще щось”

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що матеріали, які підтверджують вимагання та отримання коштів депутатом Київради від Блоку Черновецького Ігорем ЛАВРОВИМ, передані до прокуратури столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Всі матеріали, включаючи аудіозапис з вимогою коштів, і відеозапис, на якому він отримав кошти, передані в прокуратуру Києва», - сказав міністр.

Він зазначив, що тепер прокуратура вирішуватиме, як кваліфікувати цю справу. «Хабар чи може щось - інше вирішуватиме прокуратура», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня поінформоване джерело в правоохоронних органах повідомило, що у Києві співробітники Управління боротьби з економічними злочинами при отриманні 1,5 тис. дол. хабара затримали депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького І.ЛАВРОВА (1977 року народження). За інформацією джерела, затриманого було доставлено до прокуратури Голосіївського району, яка вирішувала питання про порушення кримінальної справи.

28 жовтня І.ЛАВРОВ заперечив факт свого затримання за отримання хабара. За даними “5-го каналу”, І.ЛАВРОВ заявив, що був у міліції, але лише супроводжував свого товариша, який давав пояснення щодо власного бізнесу. “Я не був ні затриманий, ні заарештований, ніяких кримінальних справ не порушувалось”, - сказав він.