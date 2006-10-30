Одеські підприємці готуються до акції непокори в Києві, якщо...

Близько півмільйона підприємців, які торгують на ринках, зокрема Одеси, а також представників адміністрацій цих підприємств готові провести акцію громадянської непокори під стінами Верховної Ради. Таким чином представники малого і середнього бізнесу мають намір протестувати проти ухвалення в другому читанні законопроекту «Про місцеві податки і збори», внесеного народним депутатом Віталієм ХОМУТИННІКОМ (Партія регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник директора найбільшого промтоварного ринку «Авангард» Анатолій БЕРЛАДІН, виступаючи на засіданні громадської ради при Державній податковій адміністрації в Одеській області.

„Якщо законопроект буде прийнятий, - сказав А.БЕРЛАДІН, - у багато разів зросте податкове навантаження як на підприємців, які торгують на ринках, так і на самі ринки. Зокрема, В.ХОМУТИННІК пропонує ввести єдину плату (36 грн. на день) за торгове місце – без урахування його розміру і якості. Можуть бути оподатковані також складські приміщення”.

Тим часом А.БЕРЛАДІН навів статистику, згідно з якою „на промринку „Авангард” налічується 8 тисяч 20-футових контейнерів. Їх нижній ряд використовується як торгове місце, а верхній – під склад. Власники цих контейнерів повинні будуть платити за день від 40 до 80 грн. «складського» податку і 36 грн. – за право торгівлі. Ті ж, хто користується спеціально обладнаними складами, за день повинні будуть платити до 400 грн. Ці податки підуть до місцевих бюджетів”.

Адміністрація «Авангарду» щорічно платить за право користування землею 55 млн. грн. до Зведеного бюджету України. З них 36 млн. грн. ідуть до бюджету селища Авангард, на території якого розташований ринок. Згідно із законопроектом В.ХОМУТИННІКА, до місцевого бюджету від ринку, окрім названої суми, надходитиме від 191 до 435 млн. грн. на рік. За підрахунками А.БЕРЛАДІНА, на кожного жителя селища (а їх усього 1 тисяча) в цьому випадку тільки від промринку припадатиме 4,5 млн. грн. податків на рік.

Заступник директора підприємства вважає, що нововведення вдарить, перш за все, по споживачах, оскільки на «Авангарді» роблять оптові закупівлі реалізатори з усієї України, а також Білорусі, Росії і Молдови. «Підвищення податків призведе до підвищення оптових і роздрібних цін на товари», - прогнозує А.БЕРЛАДІН.

Більш того, в положеннях законопроекту є видимим перші кроки до знищення малого бізнесу. «Протягом 3-х місяців після вступу в дію цього закону «помруть» ті, хто торгує на столах або з візків. Потім прийде черга більших торговців», - вважає заступник директора промринку.

На думку А.БЕРЛАДІНА, автор законопроекту виконував замовлення «великої буржуазії», яку представляє в парламенті Партія регіонів. «Вони хочуть загнати торгівлю в супер- і гіпермаркети», - стверджує фахівець. Він висловив здивування з приводу бездіяльності голови Ради підприємців при Кабміні, депутата Верховної Ради Ксенії ЛЯПІНОЇ («Наша Україна»).

Заступник голови громадської ради при Одеській ДПА Леонід ШЕМЯКІН назвав законопроект В.ХОМУТИННІКА «результатом корупції і політичних ігор». «Одне робоче місце в супермаркеті знищує три в малому бізнесі», – сказав він і пообіцяв, що рада висловить своє бачення проблематики оподаткування і направить його у відповідні інстанції.

Довідка УНІАН. Оптовий промринок «Авангард», що функціонує на південно-західній околиці Одеси, є найбільшим в Україні підприємством такого роду. На ринку зайняті 50 тисяч осіб, із них 20 тисяч – власники контейнерів і магазинів. 98% сплачують єдиний і фіксований податок.