Янукович: відповідальним за вступ України до СОТ був і залишається уряд

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що відповідальним за вступ нашої держави до Світової організації торгівлі був і залишається уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Уряд є відповідальним за вступ України до СОТ. Це безпосередні повноваження і обов’язки уряду», - сказав прем’єр, коментуючи подання Президентом України 16 законопроектів, необхідних для вступу України до СОТ, до Верховної Ради України. «Ми не заперечуємо, коли Президент виступає з ініціативою», - додав прем’єр.

Водночас він зазначив, що в переважній більшості урядові та президентські законопроекти дублюють одне одного, крім одного законопроекту, який уряд пропонує зробити ширшим. В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, про який саме законопроект ідеться.

Говорячи про підготовку до вступу України до СОТ, прем’єр лише зазначив, що уряд працює над тим, щоб у листопаді розглянути всі, або практично всі “СОТівські” законопроекти. «Ми ставимо за мету запропонувати парламенту не пізніше середини грудня ухвалити всі законопроекти», - підкреслив прем’єр.

Він також нагадав, що 1 листопада відбудуться парламентські слухання щодо вступу до СОТ, в яких візьмуть участь не лише представники уряду та парламенту, але й представники асоціацій товаровиробників.