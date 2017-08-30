Українські суди урівняють права батька і матері на дитину (відео)

Європейський суд зобов'язав Україну ввести нові правила розподілу батьківських прав над неповнолітніми при розлученнях. Тепер українські суди повинні урівняти у праві опіки батька і матір, йдеться в сюжеті ТСН. Нові правила набудуть чинності 1 жовтня.

Читайте такожУ лікарні Києва помер хлопчик, який постраждав під час пожежі через сварку батьків на Одещині (відео)Досі суд в основному ставав на бік матері, яка мала більше прав на те, щоб дитина залишилася з нею. У Вищому спеціалізованому суді кажуть, що оскаржувати європейські рекомендації не будуть, тому українцям варто готуватися до новацій у цій галузі права.

У країні вже є ті, хто вітає зміни – батьки дітей, які роками доводили суддям своє бажання і здатність виховувати своїх синів і дочок. Один з них говорить, що йому прямим текстом казали: чекай повноліття дітей, інакше шансів ніяких. Однак навіть з позитивним рішенням суду домогтися від колишньої дружини повернення дітей було неможливо – їх довелося практично викрадати.

Інша історія у Ганни Коханчик, чоловік якої забрав сина Кирила в США – спочатку попросив дозволу на відпочинок там, а потім замість обіцяних трьох місяців не повертав дитини майже два роки. Жінку в Америку не пускали, а чоловік звідти не приїжджав, тому довелося судитися за Гаазькою конвенцією в американському суді. Справа закінчилася щасливо: батько повернувся в Україну і домовився з матір'ю про спільну опіку над дитиною.

За новими правилами, при прийнятті рішення стосовно опіки над дитиною суд повинен виходити з початкової презумпції рівності батька і матері в правах і враховувати їх матеріальний і психологічний стан. Пріоритетом при цьому повинні стати інтереси дитини, отже, групою ризику можуть стати безробітні матері, які жили за гроші чоловіків.

Однак відносно таких критеріїв вже є застереження. "Коли я питаю, Кириле, там краще? Він каже: мамо, мені з тобою так добре, хоч квартира не така, як у тата. І я розумію, що квартира, що дітям насправді цей матеріальний аспект взагалі мало важливий", - каже мама дитини Ганна Коханчик.

В сюжеті йдеться, що 266 заяв про розлучення надійшло від сімей, де є малолітні діти за перше півріччя 2017 року, а ось статистику сімей, які судяться за опіку над дітьми в Україні ніхто не веде.

Судді погоджуються з таким застереженням, тому відповідальність щодо визначення кращих умов життя для дитини переведуть на органи опіки. "Органи опіки, піклування – важливі їх висновки. Як сторони доведуть, і як це визначить суд", - пояснила заступник голови Вищого спеціалізованого суду Марина Червінська.