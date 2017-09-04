В зоні АТО відверто бракує української літератури – нардеп

Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України Вікторія Сюмар заявляє, що в зоні АТО бракує української літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми говорили з військовими, з військово-цивільними адміністраціями. Там (в зоні АТО – УНІАН) відверто бракує української літератури, тому разом з міністерством інформаційної політики ми започаткували програму, яка називається «Українська бібліотека», - заявила вона.

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«Військові перебувають частину часу в окопах, частину – в казармах, тому їм потрібні українські книжки і вони хочуть читати книжки про історію України, про історію Донецького краю, про подвиги українських військових і такі книжки активно видаються міністерством інформполітики і вони будуть закуплені», – додала Сюмар.

Вона висловила сподівання, що до кінця цього року принаймні вісім книг з серії «Української бібліотеки» надійдуть в кожну бібліотеку Донецької та Луганської областей та в кожну військову частину та в частини прикордонників.

«Замовлення та попит на це сьогодні фантастичний і цю потребу ми маємо закрити», - резюмувала депутат.