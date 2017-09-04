Ситуація з інформпростором Донбасу загрожує нацбезпеці України – нардеп

Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України Вікторія Сюмар заявляє, що ситуація з інформаційним простором Донбасу загрожує національній безпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За її словами у прикордонних районах Одеської та Чернігівської областей багато людей не мають доступу до українського радіо та телебачення.

«Ситуація складна, тому що молдовський, румунський сигнал люди отримують, навіть живуть в румунському мовному просторі, але не мають там інформаційного українського простору. Те, саме стосується Чернігівської області – там багато людей дивляться білоруське телебачення, але не українське», - заявила вона.

Проте Сюмар підкреслила, що найскладнішою є ситуація з інформаційним простором Донбасу:

«Найскладніша ситуація, яку ми маємо – це ситуація в зоні АТО і ця ситуація вже є загрозою для національної безпеки. Сьогодні ми можемо сказати, що у нас більша частина Донецької області є своєрідною «білою плямою», де немає українського телебачення, але є російське всупереч усім законам України», - заявила вона, додавши, що «ця територія (не охоплена українським сигналом – УІНАН) в Донецькій області співмірна з тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької області».

Вона зазначила, що в тимчасово окупованому Донецьку працює надзвичайно висока телевізійна вежа.

«Росіяни поставили туди надзвичайно потужні передавачі, все це йде на територію України, а українські канали дуже часто навіть повимикали свої передавачі, тому що ринку де-факто там немає. Цю проблему доводиться вирішувати», - заявила Сюмар

«Треба закрити глушилками російський інформаційний сигнал, тому що це фактично пропагандистський сигнал, який є зброєю в руках держави-агресора, з іншого боку – посилити присутність українських радіо, телеканалів на цих територіях», - підкреслила народний депутат.

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Сюмар нагадала, що за участі президента нещодавно відбулось відкриття вежі в Бахмутці.

«Луганська область в нас закрита сьогодні українським сигналом і навіть місто Луганськ, яке зараз в тимчасовій окупації сьогодні бачить українські канали та дивилось парад на День незалежності», – додала вона.

«В Донецькій області треба добудувати ще одну вежу в Покровську Це вежа, яка буде мати 200 метрів, нам потрібні будуть бюджетні кошти для того, щоб вона була в наступному році добудована і щоб ця «біла пляма» в Донецькому регіоні зникла», - підкреслила Сюмар.

«Наш законопроект, який завтра перший в порядку денному, який фактично буде в рамках нашої роботи ухвалюватися, має простимулювати місцевих мовників мовити в райцентрах, які знаходяться в зоні розмежування та по кордону», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко у селі Бахмутівка Луганської області відкрив телерадіовежу для трансляції українських телевізійних та радіоканалів як на звільненій, так і на тимчасово окупованій територіях Луганщини.