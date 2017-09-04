За сім років поширеність куріння в Україні скоротилася майже на 20% - дослідження

За останні сім років, з 2010 до 2017 року, поширеність куріння в Україні зменшилася майже на 20%. Як повідомили УНІАН в Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Європейському регіоні та Україні, Київський міжнародний інститут соціології у 2017 році провів дослідження щодо вживання тютюну в Україні.

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Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну проводилося в Україні двічі – у 2010 та 2017 роках. Обидва рази у дослідженні застосовувалася уніфікована методологія збору та аналізу даних, яка дозволяє порівняти результати двох років та оцінити зміни, які відбулися за цей період. Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто розповів, що в опитуванні брали участь члени домогосподарств, які досягли віку 15 років та старші. У 2017 році було проведено 8298 індивідуальних інтерв’ю, а у 2010 році – 8 173.

Головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України Олег Дудін повідомив, що у порівнянні з 2010 роком, у 2017 році частка щоденних курців скоротилася майже на 20% (з 25,0% до 20,1%).

Зокрема, значущі зміни відбулися серед чоловіків, у той час як серед жінок таких змін не спостерігалося. На сьогодні щоденними курцями лишаються 35,9% чоловіків та 7,0% жінок. Загалом щоденно курить 7,2 млн дорослих українців.

У зв'язку з цим сказано, що результати дослідження будуть використані при формуванні подальшої політики у сфері контролю над тютюном та для розв’язання нагальних проблем, пов’язаних як з прогалинами у чинному законодавстві, так і необхідністю приймати нові закони, які б відповідали вимогам Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Водночас, підкреслюється, що Україні важливо посилити контроль за дотриманням чинного законодавства, зокрема щодо заборони куріння у громадських місцях та заборони маркетингу тютюнових виробів, забезпечити доступ до безкоштовних або доступних за ціною послуг з надання допомоги у відмові від куріння, посилювати заходи, спрямовані на попередження населення про ризики вживання тютюну (збільшити графічні попередження про шкоду для здоров’я на пачках сигарет та забезпечити їх ротацію), регулярно підвищувати ціни на тютюн, проводити інформаційні кампанії з підвищення обізнаності населення про шкідливість вживання тютюну тощо.